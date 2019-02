Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 24-Jähriger randaliert und schlägt 61-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagabend meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, weil sie mehrere Blutspuren in und vor einem Mehrparteienhaus in der Kantstraße entdeckte. Bei einer Überprüfung der Stockwerke konnten weitere Blutspuren festgestellt werden. Eine verletzte Person wurde jedoch nicht gefunden. Auch eine Nahbereichssuche blieb ohne Erfolg.

Gegen 23 Uhr wurde die Polizei von Mitarbeitern des Ordnungsamts kontaktiert, weil diese einen blutverschmierten 24-Jährigen aufgegriffen hatten. Befragungen ergaben, dass der junge Mann für die Blutspuren im Haus verantwortlich war. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehne er jedoch ab. Kurz nach Mitternacht fiel der Mann in der Martin-Luther-Straße erneut auf. Er war stark alkoholisiert und randalierte. Nun zeigte sich der 24-Jährige äußerst aggressiv. Die Polizeibeamten versuchten ihn zu beruhigen und fuhren ihn zu seiner Wohnadresse. Dort angekommen kam es noch zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem weiteren Hausbewohner, bei der es dem 24-Jährigen gelang, dem 61-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Der junge Mann wurde von den Polizeibeamten fixiert und zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Dienststelle genommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

