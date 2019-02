Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei findet scharfe Schusswaffe

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Wohnung eines 61-Jährigen eine scharfe Schusswaffe sichergestellt.

Die Ermittler gingen einem Hinweis nach, wonach der Mann eine echte Pistole und Munition besitzen soll. Am Montagvormittag durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei die Wohnung des 61-Jährigen. Eine Richterin ordnete die Maßnahme an. In der Wohnung fanden die Polizisten dann tatsächlich eine Pistole nebst Munition. Weil der Mann keine Erlaubnis für die Kleinkaliberwaffe hat, wurden die Gegenstände sichergestellt. Gegen den 61-Jährigen wird wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt. |erf

