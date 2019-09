Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Promillefahrt endet am Kreisverkehr

Betrunken war ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 492 unterwegs.

Ulm (ots)

Der 51-Jährige fuhr gegen 2.00 Uhr mit seinem Ford Transit von Ehingen in Richtung Allmendingen. Auf Grund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung fuhr er an der Xaveriuskreuzung geradeaus über den Kreisverkehr. Anschließend kam er nach rechts von der Straße ab. Erst im Straßengraben endete die Alkoholfahrt. Am Kreisverkehr entstand hoher Sachschaden. Ebenso am Ford Transit, der durch eine Abschleppfirma geborgen wurde. Der 51-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nun ein längeres Fahrverbot und eine Strafanzeige.

