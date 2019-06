Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Sonntagnachmittag (17:20 Uhr - 19:55 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw eines 46-Jährigen aus Essen am Leineweberweg. An dem weißen Audi A3 entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen Freitag 18:00 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr einen geparkten weißen Opel Astra. Der Pkw war an der Straße "Am Wasserturm" geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

