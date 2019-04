Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Edenkoben/A65) Zweimal Steinewerfer

Edenkoben (ots)

Am 05.04.2019 sowie am 06.04.2019 kam es im Bereich der A65 zwischen Edenkoben und der Anschlussstelle Landau-Nord, in beide Fahrtrichtungen, zu einer Meldung über Steinewerfer. In beiden Fällen sollen, vermutlich Kinder, von einer Brücke aus kleine Steinchen auf die Fahrbahn geworfen haben. In beiden Fällen konnten die "Werfer" nicht festgestellt oder ermittelt werden. Aufgrund glücklicher Umstände kam es in beiden Fällen nicht zu einem Unfall oder einem schweren Schadensfall. Durch den Schreckmoment und die auf der Autobahn erreichten Geschwindigkeiten kann es durch solche Aktionen schnell zu schwersten Unfällen kommen.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Edenkoben

PK Sebastian Bollinger

Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



