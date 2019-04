Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg/ PKW Aufbruch in Berg

Berg (ots)

Am 06.04.2019 stellte eine 45-jährige Autofahrerin um 13:30 Uhr ihren PKW mit einer französischen Zulassung auf dem Supermarktparkplatz in Berg, Mühläcker ab. Die ging mit ihrer Beifahrerin zum Einkaufen und ließ auf der Rückbank des Wagens sichtbar 2 schwarze Taschen zurück. Als sie nach dem Einkauf ca. 10 Minuten später wieder zum Fahrzeug kam, war die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und die Taschen fehlten. Außer den Taschen wurden die darin befindlichen Wertgegenstände wie Geldbeutel, Ausweisdokumente und private Gegenstände entwendet. In vorliegender Angelegenheit wurde durch die Streife eine Strafanzeige aufgenommen, Spurensicherung betrieben und Anwesende befragt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Die Polizei Wörth bittet um Zeugenhinweise in dieser Angelegenheit unter der Rufnummer 07271-9221-0 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de, da zum Tatzeitpunkt der Parkplatz vermutlich stark frequentiert gewesen sein müsste. Die Polizei rät wiederholt keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug zurückzulassen.

