Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Aus einer Bäckerei an der Prosperstraße hat ein Einbrecher Geld gestohlen. Der Mann hat in der Nacht zu Sonntag gegen 01.30 h ein Fenster aufgebrochen und die Räume durchsucht. Der Mann ist schlank, hat dunkles Haar mit Geheimratsecken, hatte dunkle Turnschuhe an und trug das Oberteil eines Trainingsanzuges mit Aufschrift.

Castrop-Rauxel:

Mit Speise-Eis entkamen unbekannte Täter, die in der Nacht zu Montag eine Kühltruhe an einer Außengastronomie an der Wartburgstraße aufgebrochen haben. Mit unterschiedlichen Eissorten entkamen die Diebe.

Am Westring haben zwei Unbekannte am Sonntag um kurz nach 23.00 h versucht, in eine Firma einzubrechen. Die beiden Tatverdächtigen wurden gesehen und werden wie folgt beschrieben: einer etwa 30 Jahre alt, groß, der andere etwa 20 Jahre alt, kleiner als der Ältere, grauer Kapuzenpullover. Beide waren insgesamt dunkel gekleidet. Offensichtlich hatten die beiden versucht, mehrere Türen aufzuhebeln.

Dorsten:

Aus einem Haus an der Gladbecker Straße haben Einbrecher am Samstagnachmittag Medikamente gestohlen. Die Unbekannten hatten die Terrassentür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Im Haus durchsuchten sie auch noch die Räume einer Tierarztpraxis und brachen einen Tresor auf. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Marl:

Ein Haus an der Straße "Im Frett" ist Ziel von Einbrechern geworden. Die Eindringlinge gelangten durch die Kellertür ins Haus und nahmen aus einem Zimmer Schmuck mit. Der Einbruch wurde am Samstag bemerkt.

Recklinghausen:

Mit Schmuck, Parfum und Musikboxen entkamen Einbrecher, die am Sonntagnachmittag an der Cäcilienhöhe in ein Haus eingedrungen sind. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten die Zimmer. Im Obergeschoss versuchten sie noch, weitere Wohnungen aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht.

Am alten Brauhaus haben Einbrecher Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Täter hebelten am Freitagnachmittag eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Dann flüchteten sie.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat (0800 2361 111) zu melden.

