Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

(NR) Detmold - Am frühen Samstagabend beleidigte ein stark alkoholisierter 20-jähriger Mann grundlos Anwohner in der Wiesenstraße. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten den jungen Mann zur Rede stellen wollen, zeigte er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv und beleidigte sie. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dabei widersetzte er sich und schlug nach den Polizisten. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und Strafanzeige gestellt.

