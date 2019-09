Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Autofahrer übersieht Gegenverkehr

Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, als ein Autofahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersah.

Am Samstag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 82-jähriger Pkw-Lenker die Landstraße von Eberhardzell kommend in Richtung Füramoos. Als er nach links zu einem Aussiedlerhof abbog, übersah er einen entgegenkommenden Audi. Als die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, wurde das Auto des Unfallverursachers zurückgeschleudert. Es prallte dabei gegen einen nachfolgenden Opel Meriva. Der 82-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 50-jährige Audifahrer und die beiden Insassen im Meriva im Alter von 36 und 39 Jahren wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße ca. eine Stunde gesperrt werden.

