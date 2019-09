Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Verkehrsunfall, Pkw-Lenkerin übersieht Pedelec-Fahrer

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend in Geislingen gekommen. Eine 30-jährige Frau wollte aus dem Grundstück eines Industriebetriebes auf die Grube-Karl-Straße ausfahren. Dabei übersah die VW-Lenkerin den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Dem 79-jährigen Mann gelang es nicht mehr zu bremsen und er stieß auf Höhe der Beifahrertür gegen den Pkw und kam zu Sturz. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde in einer umliegenden Klinik behandelt. Am Fahrzeug der VW-Lenkerin entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Bei dem Pedelc beläuft sich der Schaden auf etwa 1.500 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1650442)

