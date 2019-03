Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 39-Jähriger ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Osnabrück (ots)

Den richtigen Riecher hatten am Donnerstagnachmittag zwei Beamte der Polizeiwache Kollegienwall. Sie wurden an der Tiefstraße auf einen Mercedes aufmerksam, den sie anhielten und den Fahrer kontrollierten. Dabei staunten sie nicht schlecht, das Fahrzeug war weder versichert noch zugelassen. Die Kennzeichen, die der Mann an dem Fahrzeug angebracht hatte, waren zudem gestohlen. Einen Führerschein hatte der 39-jährige Osnabrücker ebenfalls nicht, aber dafür wurden in dem Fahrzeug Drogen gefunden. Die Beamten stellten die gestohlenen Kennzeichen und die Drogen sicher und der 39-jähriger wurde zu Wache gebracht, die er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Strafrechtlich muss er sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Daniel Richter

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell