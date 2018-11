POL-CE: Winsen/A. - Falscher Handwerker erbeutet Bargeld

Celle (ots) - Eine 87 Jahre alte Frau aus Winsen/A. fiel am Montagmittag auf einen Mann herein, der an ihrer Haustür klingelte und sich als Heizungsinstallateur ausgab. Er hatte behauptet, etwas überprüfen zu müssen und die Frau ließ den Mann herein. Als der Mann sich nach der "Reparatur" verabschiedete, stellte Seniorin fest, dass eine Bargeldsumme in vierstelliger Höhe fehlte. Die Polizei Celle empfiehlt insbesondere älteren Menschen, nicht einfach fremden Leuten die Haustür zu öffnen oder sie gar in die Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall wählen Sie den Notruf 110!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell