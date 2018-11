POL-CE: Celle - Zweijähriger hatte Schutzengel

Celle (ots) - Glück im Unglück hatte ein zweijähriger Junge am späten Sonntagnachmittag in der Rolandstraße. Der Kleine war mit seinem Vater spazieren und hatte sich im Einmündungsbereich der Lüneburger Straße hinter einem PKW versteckt. Unvermittelt lief das Kind auf die Straße, bevor der Vater es festhalten konnte. Ein 20 Jahre alter Golf-Fahrer bog gerade von der Lüneburger Straße in die Rolandstraße ein, als das Kind direkt vor sein Auto lief. Der Fahrer reagierte schnell und bremste, so dass das Kind nur leicht touchiert wurde. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich zum Glück nur leicht.

