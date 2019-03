Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Schuppen

Ostercappeln (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen, in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 11.30 Uhr, in einen Lagerschuppen am Lutterdamm eingebrochen. Die Täter brachen die Schuppentür auf und entwendeten diverse hochwertige Werkzeuge. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bohmte unter der Telefonnummer 05471-9710 entgegen.

