Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Autohaus

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr brachen Unbekannte in die Werkstatt eines Autohauses am Blumenhaller Weg ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. In der Werkstatt machten sich der oder die Täter an weiteren Türen zu schaffen und gelangten dadurch in einen Lagerraum. Sie stahlen diverse elektronische Geräte und Werkzeuge und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte eine verdächtige Person stehen, die dunkel gekleidet war und eine Kapuze trug. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 0541-327-2115 und 0541-327-3240 entgegen.

