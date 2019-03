Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: "Parkplatzrempler" auf Reiterhof

Osnabrück (ots)

Auf einem Reiterhof an der Waldhofstraße in Voxtrup ist es am Mittwochabend, zwischen 18.00 Uhr und 20.20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein schwarzer VW EOS wurde am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. An dem EOS konnten durch die Beamten weiße Lackanhaftungen gesichert werden. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541-327-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell