Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt - PKW kracht in Schuleingang

Bersenbrück (ots)

Ein 84-Jähriger fuhr mit seinem BMW X3 gegen 14.45 Uhr in die Schulstraße und wollte in Höhe der Schule wenden. Dort verwechselte er anscheinend den Vorwärts- und den Rückwärtsgang und krachte dabei in die Eingangstür der Schule. Zum Glück war der Schulbetrieb bereits seit geraumer Zeit beendet. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, die Schuleingangstür wurde erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Daniel Richter

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell