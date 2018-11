POL-GS: PI Goslar: Unregelmäßigkeiten in Produktionshalle.

Goslar (ots) - Goslar. In der vergangenen Woche ereigneten sich in der Halle eines Chemieunternehmens in der Straße Im Schleeke mehrere Vorfälle in der Form, dass bislang unbekannte Täter wiederholt Zuleitungsverschrau-bungen von Produktionseinrichtungen gelöst hatten.

Dazu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das zuständige Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen in Abstimmung mit den Firmenbetreibern, dem Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, dem Landkreis Goslar, der Stadt Goslar sowie der Feuerwehr Goslar getroffen.

Nach Bewertung durch die jeweiligen Fachberater bestand zeitweise eine lokal auf den unmittelbaren Firmenbereich begrenzte Gefährdungslage. Hier wurden seitens der Firmenbetreiber umgehend weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten getroffen, die aus Sicht des Gewerbeaufsichtsamtes ausreichend waren, um die Gefah-ren zu minimieren.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, zum jetzigen Zeitpunkt können aus diesem Grunde darüber hinausgehende Angaben nicht gemacht werden.

Diese Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Anfragen zum Sachverhalt sind ab sofort ausschließlich an die dortige Pressestelle zu richten.

