POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 12.11.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht Am 10.11.2018, gegen 16.00 Uhr, beschädigte eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin beim Ein- bzw. Ausparken in eine Parklücke in Seesen in der Poststraße den dort abgestellten PKW eines 50-jährigen Mannes aus Bad Grund. Durch Zeugenaussagen wurde bekannt, dass die Verursacherin, sich nach Inaugenscheinnahme der Anstoßstelle, vom Unfallort entfernte, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Am PKW des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (Bür)

