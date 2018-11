POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer:

Am Sonntag, den 11. November, gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 55jähriger Mann mit seinem Mountainbike den Radweg an der L 501 zwischen Bad Harzburg und Eckertal. Als plötzlich mehrere Rehe vom Feld kommend den Weg vor ihm kreuzten, erkannte er aufgrund der Dunkelheit die Tiere nicht rechtzeitig, um auf der Gefällstrecke noch anhalten zu können, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro, weil sein Helm beschädigt worden ist.

