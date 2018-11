POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg von Freitag, dem 09.11.2018 bis Sonntag, dem 11.11.2018

Goslar (ots) - Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, dem 08.11.2018, 16.00 Uhr bis Freitag, dem 09.11.2018, 07.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Parkstraße abgestellter Pkw VW Golf hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 09.11.2018, zwischen 06.15 und 13.10 Uhr, wurde in der Rosenstraße Höhe Haus Nummer 3 ein Pkw Ford Focus, der am Fahrbahnrand abgestellt war, an der hinteren linken Tür und Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Körperverletzung

Am Freitag, dem 09.11.2018, gegen 17.25 Uhr, gerieten zwei Bad Harzburger auf dem Gehweg der Herzog-Wilhelm-Straße vor Haus Nummer 64 in eine verbale Auseinandersetzung in deren Verlauf Der 67-jährige dem 71-jährigen einmal mit der Faust ins Gesicht schlug. Gegen den Schläger wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Diebstahl eines Fahrrades

In der Zeit vom 03.11.2018 bis zum 10.11.2018 wurde von einem Grundstück in der Krugstraße in Westerode ein hochwertiges Mountainbike der Marke Kreidler in den Farben grün/weiß/schwarz entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg.

Unfall bei Forstarbeiten

Am Samstag, dem 10.11.2018, gegen 10.45 Uhr, wurde ein 34-jähriger Bad Harzburger Forstarbeiter bei Baumfällarbeiten im Nationalpark Harz in der Verlängerung des Ilsenburger Stiegs in Höhe der dortigen Harzwasserwerkanlage ohne Fremdeinwirkung am Bein verletzt. Zur Bergung des Verletzten war die Bergwacht eingesetzt, außerdem wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle verbracht, um den Verletzten vor Ort zu versorgen. Anschließend wurde dieser mit einem Krankentransportwagen ins Krankenhaus Goslar verbracht. / Hau

