Goslar (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl

Am Samstagnachmittag, den 10.11.2018, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Langen Straße in 38704 Liebenburg (OT Klein Mahner) mittels eines Schlüsselrohlings in das Einfamilienhaus der Geschädigten zu gelangen. Der Versuch misslang. Jedoch entstand Sachschaden in geringer Höhe. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schulz, PKin

