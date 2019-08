Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Scheibe eingeschlagen und Messgerät gestohlen

Rieste (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Freitag an einem gelben Ford Transit zu schaffen. Der Transporter stand in der Krahnstraße, als der oder die Täter zwischen 19 Uhr (Donnerstag) und 05.45 Uhr (Freitag) eine Seitenscheibe einschlugen. Sie stahlen ein Messgerät aus dem Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

