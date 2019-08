Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Schneller Ermittlungserfolg für die Bramscher Polizei - Raubüberfall auf Busfahrerin dank solider Polizeiarbeit geklärt

Bramsche (ots)

Am 03.08.19 wurde gegen 22:19 Uhr die Fahrerin eines Linienbusses der Weser-Ems-Busse an der Haltestelle "Weißes Moor" in Wallenhorst-Lechtingen von zwei teilweise maskierten Personen überfallen. Mit einer Pistole forderten die Täter die Fahrerin auf, das Bargeld herauszugeben. Neben Bargeld erbeuteten die Räuber auch den persönlichen Rucksack der Frau. Der Gelenkbus war zu diesem Zeitpunkt mit etwa 10 Fahrgästen besetzt, die unverletzt blieben. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Mühlenstraße, wo sich dann ihre Spur dann verlor. Von der Polizei Bramsche konnten zeitnah zwei Jugendliche ermittelt werden, die nach einer vorangegangenen Körperverletzung in Osnabrück am Abend mit einem (anderen) Bus nach Lechtingen gefahren waren. Im Ort entschlossen sie sich dann kurzfristig zum Überfall auf die Busfahrerin, um an Bargeld für die weitere Gestaltung des Abends zu gelangen. Bei den Räubern handelt es sich um einen 16- und einen 17-jährigen Jugendlichen (ohne Migrationshintergrund), die Bezüge nach Osnabrück haben, aber jetzt im Landkreis Diepholz bzw. dem angrenzenden NRW leben. Gegen den 16-Jährigen wird weiter wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vom 29.07.2019 in Bramsche ermittelt. Hier soll er mit einem anderen am Kanal andere Jugendliche "abgezogen" haben, um in den Besitz einer Musikbox und Tabak zu gelangen.

