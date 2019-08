Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Widerstand gegen Polizeibeamte

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 38-jähriger Polizist wurde bei einem Einsatz am Donnerstagmittag (13.28 Uhr) leicht verletzt. Die Polizei war zu einer Wohnung in der Hindenburgstraße gerufen worden, da es dort eine Rangelei zwischen einem Bewohner und Umzugshelfern gegeben hatte. Der 44-jährige Bewohner fühlte sich durch den Umzug gestört und hatte die Helfer angegriffen und verletzt. Die Beamten wollten den betrunkenen 44-Jährigen befragen, woraufhin der hochgradig aggressiv reagierte und sich nicht beruhigen ließ. Der Mann sollte mit zur Dienststelle genommen werden, griff aber noch im Treppenhaus einen Beamten an und stürzte mit dem 38-Jährigen die Treppe hinunter. Der Polizist verletzte sich leicht. In der Gewahrsamszelle untergebracht, randalierte der 44-Jährige weiter. Er wurde dann , nach einer richterlich angeordneten Blutprobenentnahme, vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

