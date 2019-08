Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Fiat Cabrio aufgebrochen

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz am örtlichen Krankenhaus in der Hasestraße versuchten unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (16.50 Uhr - 18 Uhr) einen roten Fiat Barchetta (Cabrio) zu entwenden. Das Auto stand auf dem öffentlichen Parkplatz. Aufgrund des Publikumsverkehrs hofft die Polizei auf Hinweise zu dem versuchten Diebstahl unter 05461- 915300.

