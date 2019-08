Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Weißer Ford Ka beschädigt

Bramsche (ots)

Am Donnerstag ist zwischen 7 Uhr und 10.15 Uhr in der Jägerstraße (unweit der Elbestraße) ein am Straßenrand abgestellter weißer Ford Ka am Heck beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher ist nach dem Unfall einfach weitergefahren und hat sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. An der Unfallstelle aufgefundene Plastikteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem flüchtigen Auto um einen schwarzen VW Polo aus den Baujahren 1999 bis 2001 handeln könnte. Hinweise in der Sache nimmt die Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegen.

