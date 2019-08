Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Goldstraße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Goldstraße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein unweit der Kommenderiestraße am Straßenrand geparkter schwarzer Audi A3 von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher fuhr nach dem Vorfall einfach weg und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Zeugen melden sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell