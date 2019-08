Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen-BAB30: Autobahnpolizei stellt Drogen sicher

Hasbergen (ots)

Einmal mehr hatten Beamte der Osnabrück Autobahnpolizei den richtigen Riecher, als sie am Mittwochabend auf der A30 einen VW Golf kontrollierten. Gegen 20.50 Uhr stoppten sie den in Richtung Bad Oeynhausen fahrenden Pkw bei Hasbergen und schauten sich das Auto sowie den auffallend nervösen Insassen genauer an. Bei einem Blick in den Kofferraum fanden die Beamten dann eine Tüte mit etwa zwei Kilogramm Marihuana und circa 250 Gramm Kokain auf. Der 25-jährige Fahrer aus Paderborn wurde festgenommen und mit zur Wache genommen. Neben den aufgefundenen Drogen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück aus das Auto des Mannes beschlagnahmt. Darüberhinaus durchsuchte die Paderborner Polizei, mit einer entsprechenden Eilanordnung der Staatsanwaltschaft ausgestattet, die Wohnung des 25-Jährigen. Dabei wurden weitere knapp 600 Gramm Marihuana, 67 Gramm Kokain, 43 Gramm Haschisch, eine kleiner Menge Ecstasytablette, zwei Schreckschusswaffen sowie diverse Utensilien für den Handel mit Drogen aufgefunden. Der Paderborner wird heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Haftrichter vorgeführt.

