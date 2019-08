Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwer verletzt nach Unfall auf der A 33

Osnabrück (ots)

Zwischen Harderberg und Südkreuz (in Richtung Diepholz) ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Unfall, bei dem ein Ford Focus aus noch nicht geklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke prallte und auf dem Hauptfahrstreifen stehen blieb. Der Fahrer wurde schwer - nicht lebensgefährlich- verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell kommt es in Fahrtrichtung Diepholz zu leichten Behinderungen, da die A 33 im Bereich der Unfallstelle halbseitig gesperrt ist.

