Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einem Nachtclub an der Bohmter Straße, stahlen Unbekannte am frühen Mittwochmorgen ein hochwertiges E-Bike des Herstellers Riese & Müller, Modell New Charger. Der Eigentümer des schwarzen 27-Zoll-Rades mit Riemenantrieb, hatte dieses gegen 00.30 Uhr an einem Baumschutzbügel angeschlossen. Als er gegen 03 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das Zweirad gestohlen hatten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Bikes geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

