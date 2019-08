Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Werkstatt der LWL-Klinik

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 9. August, 13.30 Uhr und Sonntag, 11. August, 15.10 Uhr, in die Werkstatt der LWL-Klinik auf der Heithofer Allee ein. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und durchsuchten in der Werkstatt mehrere Schränke. Sie entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell