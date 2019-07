Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung- schwarzes Auto flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte beschädigten am Dienstag, 30. Juli 2019, eine Bushaltestelle an der Kamerner Straße, Höhe Heinrich-Heine-Straße. Gegen 1.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein schwarzes Auto mit mindestens drei Insassen an der Bushaltestelle vorbeifuhr und dabei einen Gegenstand gegen die Scheibe der Bushaltestelle warf, woraufhin diese zerbrach. Anschließend flüchtete das Fahrzeug in Richtung Pelkum. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

