POL-HAM: Schwarzes Auto nach Unfallflucht gesucht- Longboard-Fahrer leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 29. Juli 2019, auf der Hammer Straße sucht die Polizei ein schwarzes Fahrzeug. Gegen 7.30 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Longboard auf der Hammer Straße in Richtung Bülowstraße unterwegs. Als er die Einmündung Hammer Straße/Blücherstraße überquerte, stieß er mit dem schwarzen Wagen zusammen, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des schwarzen Autos hielt nicht an und fuhr weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

