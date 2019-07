Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung- Wer kennt die Räuber?

Hamm (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei zwei Räuber. Die Unbekannten bedrohten am 9. Mai, gegen 11.35 Uhr, die Angestellte eines Juweliers in der Weststraße mit einem Messer und entwendeten ein hochwertiges Armband. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Antonistraße. Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

