Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dunkler VW nach Unfallflucht gesucht

Hamm- Herringen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag, 28. Juli auf der Straße Zum Trinkgut sucht die Polizei einen dunklen VW mit Xenon- Scheinwerfern. Gegen 2 Uhr war ein 22-jähriger Audi-Fahrer auf der Straße Zum Trinkgut in Richtung Hafenstraße unterwegs. Dabei kamen ihm ein VW und BMW entgegen. Der flüchtige VW befand sich auf der Fahrspur des 22-Jährigen. Als er wieder auf seine Spur fuhr, beschädigte er dabei den linken Außenspiegel vom Audi. Anschließend flüchteten beide Fahrzeuge, mit ausgeschalteter Beleuchtung, in Richtung Lange Straße. Bei dem zweiten Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen BMW- Kombi (5er). Auffällig beim BWM war ein weißer Aufkleber auf der Heckscheibe. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

