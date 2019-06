Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen, Eigentümer gesucht

Kehl (ots)

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes am Montagabend im Bereich der Lammstraße suchen die Ermittler des Polizeireviers Kehl nun nach dem Eigentümer des von dem 33-Jährigen mitgeführten und von den Beamten sichergestellten Velos. Es handelt sich hierbei um ein silbernes Herrenfahrrad der Marke "Ghost". Der Eigentümer oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl.

Ursprungsmeldung von Donnerstag, 27.06.2019, 15:48 Uhr

Kehl - Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Kehl Den Beamten des Polizeireviers Kehl ist am Montagtagabend nach einem Zeugenhinweis die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes gelungen. Einem Anwohner blieb nicht verborgen, dass sich ein Mann kurz vor 23 Uhr in einem Hinterhof der Hauptstraße ein Mountainbike zu Eigen machen wollte. Als er bei seinem illegalen Treiben ertappt wurde, suchte der bis dahin Unbekannte zunächst ohne Beute das Weite. Im Zuge einer umgehenden Fahndung gelang es den hinzugerufenen Gesetzeshütern nur wenige Minuten später einen Verdächtigen vorläufig festnehmen. Der 33-Jährige konnte im Bereich der Lammstraße mit einem anderen Fahrrad angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das mitgeführte Velo aus einem Diebstahl stammen. Bei den anstehenden polizeilichen Maßnahmen wies sich der Mitdreißiger mit einem falschen Asyldokument aus. Seine wahre Identität gelangte jedoch beim Abgleich seiner Fingerabdrücke ans Tageslicht. Weitere Überprüfungen bei der Ausländerbehörde ergaben, dass der Nordafrikaner abgeschoben werden soll. Über das Regierungspräsidium Karlsruhe wurde daher ein Haftbefehl zur Vorbereitung der Abschiebehaft beantragt. Der zuständige Richter des Amtsgerichts Offenburg folgte dem Antrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe und erließ am Dienstagabend gegen den 33-Jährigen Haftbefehl. Er wurde im Anschluss in eine Abschiebehafteinrichtung verbracht.

