Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde eine 60-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 11. August, gegen 14.30 Uhr auf der Rautenstrauchstraße. Die 60-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen in Fahrtrichtung Osten. Ein 27-jähriger Busfahrer befuhr die Rautenstrauchstraße in westlicher Richtung. In der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße wendete er seinen Bus an einer Bushaltestelle und kollidierte dabei mit der Radfahrerin. Diese wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. (kt)

