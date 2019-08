Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 36-jähriger Mann wurde am Samstag, 10. August, 12.45 Uhr von einem Ladendetektiv bei einem Ladendiebstahl von Textilien in einem Bekleidungsgeschäft im Allee-Center beobachtet. Der Detektiv verfolgte den Täter bis zu einem Präsentegeschäft in der Weststraße. Dort entwendete der Dieb Glaswaren. Auf der Weststraße konnte der Tatverdächtige durch die Polizei gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde diverses Diebesgut gefunden. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (kt)

