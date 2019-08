Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer am Samstag, 10. August, 10.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße. Der 21-Jährige befuhr die Römerstraße in Fahrtrichtung Hammer Straße und stürzte bei einer Bremsung mit dem Motorrad. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Die Römerstraße wurde während der Unfallaufnahme für zirka 30 Minuten gesperrt. (kt)

