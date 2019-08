Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Senioren

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Hammer Ehepaar (76 und 82 Jahre) ist am Donnerstag, 8. August, Opfer von Betrügern geworden. Zwei Männer gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und entwendeten im Haus Schmuck. Gegen 12:45 Uhr schellte zunächst ein Mann an der Eingangstür des Wohnhauses am Papenweg und gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus. Da es vorher tatsächlich Probleme mit der Telefonanlage des Hauses gab, wurde er hineingebeten. Während der Tatverdächtige eine Leitung im Obergeschoss überprüfte, klingelte es erneut und ein vermeintlich zweiter Mitarbeiter der Telekom kam hinzu. Anschließend verließen sie das Haus gemeinsam zu Fuß in Richtung der Straße Im Heitkamp. Später stellte das Ehepaar fest, dass im Schlafzimmer Schmuck entwendet worden war. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann ist zirka 45 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er ist schlank, hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild und glatte, kurze, dunkle Haare. Er trug ein weißes Hemd, eine schwarze Stoffhose, schwarze Lederschuhe und eine schwarze Umhängetasche. Zudem hing ein Telekom-Schild an einer Kordel um seinen Hals. Der zweite Mann ist zirka 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle, kurze Haare und trug ebenfalls ein weißes Hemd, eine schwarze Stoffhose, schwarze Lederschuhe und zudem blaue Gummihandschuhe mit weißen Applikationen an den Fingern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell