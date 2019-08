Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Discounter

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte beschädigten am Donnerstag, 8. August, in der Zeit von 2.40 Uhr bis 3.20 Uhr, die Glaseingangstür eines Discounters an der Dortmunder Straße. Die Einbrecher gelangten aber nicht ins Objekt. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

