POL-HAM: Polizei Hamm nimmt Verhalten von Fahrradfahrern unter die Lupe

Sicherheit im Straßenverkehr ist für alle Verkehrsteilnehmer unabhängig vom Fortbewegungsmittel äußerst wichtig - deswegen führte die Polizei Hamm am Mittwoch, 7. August, Kontrollen durch. Im Zeitraum von 8 Uhr bis 16 Uhr standen insbesondere Fahrradfahrer im Fokus der Beamten. Während sich viele Radlerinnen und Radler ordnungsgemäß an die Straßenverkehrsregeln hielten, mussten auch Verstöße geahndet werden. Das Fehlverhalten der Fahrradfahrer reichte dabei von fehlender Beleuchtung über das unzulässige Befahren von Gehwegen bis zur Nutzung von Handys während der Fahrt. Genau wie im Auto gilt: Handys haben während der Fahrt nichts in der Hand und auch nichts am Ohr zu suchen! Insgesamt mussten 23 Radfahrer ein Verwarngeld bezahlen. Neben der Verkehrssicherheit wurden auch die Rahmennummern von Rädern überprüft. Dabei konnte ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sichergestellt werden, das nun dem Besitzer zurückgegeben werden kann. Während der Kontrollen fielen außerdem weitere Verkehrsteilnehmer negativ auf. Zum Beispiel wird die Gefahr von Handys auch am Steuer immer noch unterschätzt: Wer bei Tempo 50 für zwei Sekunden aufs Display schaut, fährt 30 Meter im Blindflug. 17 Verkehrsteilnehmer erhalten nun als Konsequenz einen Punkt in Flensburg und müssen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen. Einen 24-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (lt)

