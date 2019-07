Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Fahrer kümmert sich nicht um Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Titisee-Neustadt, Ortsteil: Titisee

Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 16.25h - 17.25h beschädigte ein grüner PKW in der Nähe des Strandbades ein weiteres, dort geparktes Fahrzeug großflächig beim Ausparken. Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden und setzte seine Fahrt unmittelbar nach dem Streifvorgang fort. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 4.000,- Euro beziffert.

Personen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter Tel. 07651-93360, in Verbindung zu setzen

RTN/PK

