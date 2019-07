Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehr löscht Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand kam es am Donnerstag, 18.07.19, gegen 14.15 Uhr im Bereich der Römerstraße. Hier hatte eine frisch abgemähte Fläche von etwa 100 qm Feuer gefangen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand rasch eingedämmt werden. Sachschaden entstand vermutlich nicht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und etwa 12 Feuerwehrleuten am Brandort. Kurzzeitig kam es durch Rauchschwaden auch zu Beeinträchtigungen an den vorbeiführenden Straßen.

