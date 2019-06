Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Zwei verletzte Radfahrerinnen nach Zusammenstoß

Rieste (ots)

Zwei 62 Jahre alte Radfahrerinnen waren am Sonntagmittag (14 Uhr) mit ihren Pedelecs auf der Straße Klein Wittefelderort in Richtung Neuenkirchen-Vörden unterwegs. Als die Frauen von der Straße auf den neben der Fahrbahn befindlichen Radweg abbiegen wollten, bremste eine der Damen ab. Das übersah die nachfolgende 62-Jährige, fuhr auf das Zweirad auf und die beiden Frauen stürzten. Während eine der Damen leichte Verletzungen erlitt, zog sich die zweite Radfahrerin schwere Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die beiden Frauen in umliegende Krankenhäuser.

