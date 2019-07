Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Einbruch in Bäckerei

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch 17.07. auf Donnerstag 18.07.2019 hebelten bislang Unbekannte die Eingangstüre des Verkaufsraumes einer Bäckerei in einem Baumarkt in der Hafenstraße in Breisach auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Trinkgeldspardosen der Angestellten entwendet. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

