POL-FR: Bürgerdialog im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft - Im Gespräch mit Polizei und Stadt in der Freiburger Innenstadt und Freiburg-Stühlinger

Polizei und Stadt laden zur neunten sogenannten Sicherheitskonferenz ein. Im Rahmen der Partnerschaft "Sicherer Alltag" der Stadt Freiburg und der Polizei möchten wir erneut mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, dieses Mal mit Bezug zum Stadtteil Stühlinger und der Innenstadt.

Welche Sicherheits- oder Ordnungsprobleme gibt es in diesen Stadtteilen? Wo gibt es möglicherweise Angsträume? Was konnte bereits erreicht werden? Welche Verbesserungen sind gemeinsam möglich?

24.07.2019, um 19:00 Uhr im Hörsaal 1010 im KG I der Universität Freiburg, Platz der Universität 3, 79098 Freiburg

möchten wir interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zum Austausch hierüber gegeben werden.

Ein Vertreter der Stadt Freiburg und der Leiter der Direktion Polizeireviere des Polizeipräsidiums Freiburg Berthold Fingerlin werden darstellen, was durch die gemeinsame Sicherheitspartnerschaft von Polizei und Stadt bereits umgesetzt werden konnte. Zudem möchten der Leiter des örtlichen Polizeipostens Freiburg-Stühlinger, EPHK Ulrich Nowak und der Leiter des Bezirksdienstes, EPHK Frank Volk die konkrete Situation in der Stadt aus Ihrer Sicht und die polizeilichen Maßnahmen im Bereich darstellen. Auch der Leiter des Polizeireviers Freiburg-Nord, Harry Hochuli, nimmt an der Veranstaltung teil und wird im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen.

Hauptteil der Veranstaltung wird ein ausführlicher Dialog mit den Teilnehmern der Veranstaltung sein. Die Bürgerinnen und Bürger werden Ihre Fragen, Hinweise oder Vorschläge unmittelbar mit den genannten Akteuren der Stadtspitze und der Polizei diskutieren können.

Stadtspitze und Polizei freuen sich auf Ihren Besuch. Bitte unterstützen Sie unsere gemeinsame Arbeit für mehr Sicherheit und nehmen Sie am Bürgerdialog in der Universität Freiburg teil.

