Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Maxdorf (ots)

In dem Zeitraum vom 22.04.2019, 19:00 Uhr, auf den 23.04.2019, 06:45 Uhr, hebt ein derzeit unbekannter Täter in der Hauptstraße in Maxdorf einen Kanaldeckel aus dem zugehörigen Schacht heraus. Beamte der Polizeiwache Maxdorf können den Deckel in der Nähe auffinden und wieder einsetzen. Zeugen der Tat sowie etwaige Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Polizeiwache Maxdorf

