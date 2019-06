Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Beschilderung wieder da - leichtfertiges Handeln verlief glücklicherweise ohne weitere Schäden

Holzminden (ots)

Gegen 13.00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Holzminden und teilte mit, dass sie vermutlich Hinweise zu den gesuchten Verkehrszeichen geben könne. Die Zeugin ist in der Nacht gegen 03.45 Uhr mit ihrem Pkw von der Südstraße in Richtung Bahnhofstraße gefahren, um dann nach rechts Richtung Bahnhof abzubiegen. Als sie glücklicherweise nur mit geringer Geschwindigkeit in die Bahnhofstraße abgebogen ist, lagen die Metallstangen und Halteverbotszeichen quer über die Fahrbahn. Die Zeugin konnte ihren Pkw noch frühzeitig abbremsen, sodass es zu keinem Schaden gekommen ist. Die "Gefahrenstelle" wurde dann von ihr und einem weiteren Zeugen zur Seite geräumt und in ein angrenzendes Beet gelegt, um weitere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Durch die eingesetzten Beamten konnten die Verkehrszeichen wieder an ihren ursprünglichen Standort aufgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

